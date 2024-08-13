Hamas: İki İsrailli Bakan'ın Mescid-i Aksa baskını ateşe benzin dökmektir

Hamas, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'ın yanı sıra İsrail Meclis üyelerinden bazılarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerle baskın düzenlemesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Hamas'ın açıklamasında, "Ben-Gvir ve Wasserlauf'un işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya namaz kılanların çıkarılmasının ardından Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların başında baskın düzenlemesi ve kışkırtıcı tur atmaları, Filistin halkına, topraklarına, kutsal mekanlarına yönelik saldırının bir uzantısı ve her yerdeki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyondur.” ifadeleri yer aldı.

"Gaspçı İsraillilerin baskınlarını Yahudi bayramlarıyla tekrar tekrar aynı zamana denk getirdiğine" işaret edilen açıklamada, Aksa'nın avlusunda Talmud ayinleri yapılması ve bayrakların açılmasının orayı Yahudileştirmeye ve yeni bir oldu-bittiye getirmeye ve Arap İslam kimliğini tahrif etmeye kesinlikle yetmeyeceği aktarıldı.

Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te yaşananlara değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları, Batı Şeria'daki cinayetleri, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki sistematik ihlalleri ve Yahudileştirme çabaları bölgede yangının üzerine benzin döküyor, bölgesel ve uluslararası barışı doğrudan tehdit ediyor"

Hamas, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e "İsrail'i caydırmak ve işlediği suçlardan sorumlu tutmak" amacıyla ciddi bir duruş sergilemeleri çağrısında bulundu.

İsrailli bakanlar Ben-Gvir ile Wasserlauf'ın yanı sıra bir grup İsrail Meclis üyesinin İsrail polisi himayesinde Aksa'ya baskın düzenlediği aktarılmıştı.

Ben-Gvir, baskın sırasında Aksa'dan paylaştığı görüntülü mesajında, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada (Yahudi) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.