Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre sınır bölgesindeki Baraaşit beldesinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlendi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, araç içerisinde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Öte yandan Hizbullah Hareketi, resmi Telegram hesabı üzerinden, Lübnan'dan İsrail'in sınır hattındaki askeri noktalarına yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, İsrail askerlerinin konuşlandığı Es-Smake askeri üssünün topçu atışlarıyla, Mitat askeri üssünün güdümlü füze ve yasa dışı Misgav Am yerleşim birimindeki istihbarat teçhizatlarının uygun silahlarla hedef alındığı aktarıldı.