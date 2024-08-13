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Dünya
İHA, AA 13.08.2024 23:30

ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD yönetimi, İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan yeni silah satışına onay verdi.

ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay
[Fotograf: Reuters]

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, içerisinde savaş uçaklarının yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, satışı onaylanan silahların yaklaşık 19 milyar dolar değerindeki F-15 jetleri ve ekipmanları, yaklaşık 774 milyon dolar değerinde tank mühimmatı ve 583 milyon dolar değerinde askeri araçlar olduğunu aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye gönderilen onay bildiriminde, silah satışının "İsrail'in mevcut ve gelecekteki düşman tehditlerini karşı koyma kapasitesini artıracağı" ifadeleri yer aldı.

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