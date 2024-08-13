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Dünya
AA 13.08.2024 22:43

Kassam'dan, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde İsrail askerlerine operasyon

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sızmış olan İsrail askerlerine karşı bir dizi operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Kassam'dan, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde İsrail askerlerine operasyon
[Fotoğraf: Kassam Tugayları (Arşiv)]

Kassam Tugayları, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde daha önce İsrail askerleri tarafından bubi tuzağı kurulan 3 tünel girişini patlattı.

Kassam daha önce yaptığı bir diğer açıklamada İsrail ordusuna ait 2 adet Merkava tankından birinin Yasin-105 füzesiyle diğerinin de zemine yerleştirilmiş patlayıcıyla imha edildiğini duyurdu.

Bir diğer açıklamada ise, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile yürütülen ortak operasyonda, Han Yunus kentinde konuşlanan bir grup İsrail askerinin havan toplarıyla vurulduğu aktarıldı.

İsrail tarafından söz konusu açıklamalara dair henüz bir yorum yapılmadı.

Kassam Tugayları, bugün Tel Aviv kenti ve çevresinin iki füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

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