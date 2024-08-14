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Dünya
AA 14.08.2024 10:17

BM yetkilisi: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil, ancak sivillere giderek küçülen bölgelere tahliye emri verilmeye devam ediyor." dedi.

BM yetkilisi: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil
[Fotograf: AA]

DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi'ne, Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Genel Sekreter Yardımcısı konuşmasında, "Bu toplantıya sebep olan Gazze Şehri'ndeki Et-Tabiin Okulu'na yönelik yıkıcı İsrail saldırısı, bir kez daha ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın artırılması için umutsuz bir ihtiyaca işaret ediyor." sözlerine yer verdi.

Okul kompleksine İsrail'in 10 Ağustos'ta, "erken saatlerde" saldırdığının altının çizen DiCarlo, saldırıda "onlarca Filistinlinin öldürüldüğünü, kadın ve çocuklar dahil birçok kişinin yaralandığını" hatırlattı.

"Genel Sekreter'in dün vurguladığı üzere, ayrımcılık, orantılılık ve saldırılarda tedbir ilkeleri de dahil, uluslararası insancıl hukukun her zaman gözetilmesi gerekir." diyen DiCarlo, Gazze Şeridi'nde siviller açısından durumun "felaket" olmaya devam ettiğini ifade etti.

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Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Güvenlik Konseyi'ndeki hitabında, "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil, ancak sivillere giderek küçülen bölgelere tahliye emri verilmeye devam ediyor." sözlerine yer verdi.

DiCarlo, "Savaşın başlamasından bu yana 10 ay geçti. Bölgesel tırmanışın daha da artacağı tehdidi her zamankinden daha elle tutulur ve ürkütücü." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de yaşananlar nedeniyle Lübnan-İsrail arasındaki Mavi Hat'ta karşılıklı saldırıların sıklaştığına işaret eden DiCarlo, çatışmanın bölgeye yayılma ihtimaline vurgu yaptı.

Doğu Kudüs'te kötüleşen duruma değindi

Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te kötüleşen duruma ve devam eden şiddete sürekli dikkat gösterilmesini rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

DiCarlo, "Daha büyük bir felakete doğru gidiş durdurulacaksa, taraflar tüm tırmandırıcı söylem ve eylemleri sonlandırmalıdır. Genel Sekreter'in (Antonio Guterres), uzun vadeli barış ve istikrar adına bölgesel gerginliğin azaltılması için herkesin güçlü bir şekilde çalışması çağrısını yineliyorum." dedi.

Mısır, Katar ve ABD'nin, Gazze'de ateşkesi sağlamak için ortaya koyduğu çabaları desteklediğini belirten Rosemary DiCarlo, tüm tarafları "sivillerin korunmasına öncelik vermeye" çağırdı.

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Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Birleşmiş Milletler
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