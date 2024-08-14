Yunanistan'a gönderilen hava araçları göreve başladı

Yunanistan'a giden ekipte bulunan Kaptan Pilot Alper Gider, Orman Genel Müdürlüğünün envanterinde bulunan iki AT-802F Fireboss amfibik uçak ve bir T-70 helikopterin dün sabah Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan görev yerleri olan Atina yakınlarındaki Tatoi Askeri Havaalanı'na geçtiğini söyledi.

Gider, intikalini tamamlayan hava araçlarının gerekli koordinasyon çalışmaları ve brifingler tamamlandıktan sonra göreve başladığını belirtti.

"Uçakların en önemli özellikleri yangına çok çabuk ulaşmaları"

Gelen uçakların Türk milletinin öz kaynaklarıyla tedarik edildiğinin altını çizen Gider, "Uçakların kuyruklarında Türk bayrağı var. Ben Yunanistan'da, bir Avrupa ülkesinde şu anda ülkemin bayrağını dalgalandırıyorum. Bu benim için çok önemli." dedi.

Bu uçakların en önemli özelliklerinden birinin yangına çok çabuk ulaşması olduğunu vurgulayan Gider, yangın ihbarı alındıktan azami 20 dakika içinde kalkış yaptıklarını ifade etti.

Şiddetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem

Yunanistan'daki yangın da dahil birçok yangının dikkatsizlikten çıktığını belirten Gider, şöyle devam etti:

"Buradaki yangın büyük oranda kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Ancak bugün uçuş sırasında bir bölgeyi söndürdüğümüzde, hemen ardından başka bir tepenin üzerinde yeniden duman çıkmaya başladı. O noktayı söndürdüğümüzde ise başka bir yerde duman ortaya çıktı. Şiddetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı bu duruma katkıda bulunuyor."

Türkiye ve Yunanistan arasındaki yardımlaşmaların iki ülke ilişkilerine olumlu yansıması olacağını kaydeden Gider, yangın gibi felaket durumlarında, iki ülkenin birbirine yardım etmesinin geçmişteki siyasi ve tarihsel gerginliklerin ötesinde insani değerlerin ön plana çıkmasına yardımcı olduğunu vurguladı.