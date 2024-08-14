Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.08.2024 10:05

Yunanistan'a gönderilen hava araçları göreve başladı

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği hava araçları, yangına müdahale etmeye başladı.

Yunanistan'a gönderilen hava araçları göreve başladı

Yunanistan'a giden ekipte bulunan Kaptan Pilot Alper Gider,  Orman Genel Müdürlüğünün envanterinde bulunan iki AT-802F Fireboss amfibik uçak ve bir T-70 helikopterin dün sabah Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan görev yerleri olan Atina yakınlarındaki Tatoi Askeri Havaalanı'na geçtiğini söyledi.

Gider, intikalini tamamlayan hava araçlarının gerekli koordinasyon çalışmaları ve brifingler tamamlandıktan sonra göreve başladığını belirtti.

Yunanistan'dan, yangın söndürme çalışmalarına destek veren ülkelere teşekkür
Yunanistan'dan, yangın söndürme çalışmalarına destek veren ülkelere teşekkür

"Uçakların en önemli özellikleri yangına çok çabuk ulaşmaları"

Gelen uçakların Türk milletinin öz kaynaklarıyla tedarik edildiğinin altını çizen Gider, "Uçakların kuyruklarında Türk bayrağı var. Ben Yunanistan'da, bir Avrupa ülkesinde şu anda ülkemin bayrağını dalgalandırıyorum. Bu benim için çok önemli." dedi.

Bu uçakların en önemli özelliklerinden birinin yangına çok çabuk ulaşması olduğunu vurgulayan Gider, yangın ihbarı alındıktan azami 20 dakika içinde kalkış yaptıklarını ifade etti.

Yunanistan alevlerle boğuşuyor: 1 kişinin cansız bedeni bulundu
Yunanistan alevlerle boğuşuyor: 1 kişinin cansız bedeni bulundu

Şiddetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem

Yunanistan'daki yangın da dahil birçok yangının dikkatsizlikten çıktığını belirten Gider, şöyle devam etti:

"Buradaki yangın büyük oranda kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Ancak bugün uçuş sırasında bir bölgeyi söndürdüğümüzde, hemen ardından başka bir tepenin üzerinde yeniden duman çıkmaya başladı. O noktayı söndürdüğümüzde ise başka bir yerde duman ortaya çıktı. Şiddetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı bu duruma katkıda bulunuyor."

Türkiye ve Yunanistan arasındaki yardımlaşmaların iki ülke ilişkilerine olumlu yansıması olacağını kaydeden Gider, yangın gibi felaket durumlarında, iki ülkenin birbirine yardım etmesinin geçmişteki siyasi ve tarihsel gerginliklerin ötesinde insani değerlerin ön plana çıkmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
Yangın Yunanistan
Sıradaki Haber
AK Parti 23 yaşında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
12:46
Binada gizli ayıp iddiasıyla müteahhit firmaya dava açan ev sahipleri tazminat kazandı
12:47
Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü
12:37
Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 965'e çıktı
12:37
Edirne’de 600 çil keklik doğaya bırakıldı
12:30
İngiltere'de Müslüman otobüs şoförüne tükürüp hakaret eden kişiye 10 ay hapis cezası
Acıgöllü "kaplumbağa terbiyecisi" cami bahçesindeki 30 kaplumbağayı besliyor
Acıgöllü "kaplumbağa terbiyecisi" cami bahçesindeki 30 kaplumbağayı besliyor
FOTO FOKUS
Alo 144 hattını cevaplayan Bakan Göktaş bir gencin nikahına katılma sözü verdi
Alo 144 hattını cevaplayan Bakan Göktaş bir gencin nikahına katılma sözü verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ