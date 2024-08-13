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Gündem
TRT Haber 13.08.2024 22:23

Altun: Binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'ya saldırmasını şiddetle kınıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrailli radikal grupların Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınına ilişkin, "Bütün gücünü dünyanın sessizliğinden alan İsrail polisinin gözleri önünde binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesini, saldırmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Altun: Binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'ya saldırmasını şiddetle kınıyoruz

İletişim Başkanı Altun, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bütün gücünü dünyanın sessizliğinden alan İsrail polisinin gözleri önünde binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesini, saldırmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

"Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak saldırıları kabul etmiyoruz"

"Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak saldırıları kabul etmiyoruz. Kan ve provokasyondan beslenen İsrail'e karşı tüm insanlığı güçlü bir ses vermeye, ahlak ve vicdan sahibi herkesi Aksa'nın çığlığını duymaya davet ediyoruz. Sessiz kalamayız, kalmamalıyız" ifadelerini kullanan Altun, yüreklerin birleştirilip, barbarlığa "dur" denilmesi gerektiğinİ vurguladı.

Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öte yandan, bilinmesini isteriz ki insan haklarını, uluslararası hukuku hiçe sayarak yaşlı, kadın, çocuk on binlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden işgalci İsrail, er ya da geç hesap verecek. Yaptıkları asla yanına kar kalmayacak. Şartlar ne olursa olsun Filistin halkının yanında duracağız, haklı davalarına sonuna kadar destek olacağız."

Mescid-i Aksa'ya baskın

Sabah saatlerinden itibaren İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

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