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Gündem
AA 13.08.2024 20:43

Bakan Tunç: Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrailler tarafından Mescid-i Aksa'ya polis gözetiminde baskın düzenlenmesini kınayarak, "Müslümanların mabedi, semavi dinlerin ortak değeri ve insanlığın mirası olan Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez" dedi.

Bakan Tunç: Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail kabinesinin bakanlarının da aralarında yer aldığı fanatik saldırgan İsrailler tarafından Mescid-i Aksa’ya polis gözetiminde baskın düzenlenmesini şiddet ve nefretle kınıyorum. Müslümanların mabedi, semavi dinlerin ortak değeri ve insanlığın mirası olan Mescid-i Aksa’ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez."

Uluslararası kuruluşlara İsrailli zalimlerin insan haklarını ayaklar altına alan zulümlerinin engellenmesi için harekete geçmesi çağrısında bulunan Tunç, "Kandan ve gözyaşından beslenen İsrailli barbarlar, hiçbir ilke ve kural tanımadan işlediği insanlık ve savaş suçlarıyla dünya tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Tüm dünya, işgalci İsrail'in yaptığı soykırıma ve faşizan uygulamalarına karşı durmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mescid-i Aksa'ya baskın

Sabah saatlerinden itibaren İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

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