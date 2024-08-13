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Gündem
TRT Haber 13.08.2024 18:30

Çelik: İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli radikal grupların Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınına "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Çelik: İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Soykırımcı Netanyahu'nun kabinesinde yer alan bakanların da dahil olduğu İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonuna sert tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz.

Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir."

İşgalci israilliler Mescid-i Aksa'ya baksın düzenledi
İşgalci israilliler Mescid-i Aksa'ya baksın düzenledi

Mescid-i Aksa'ya baskın

Sabah saatlerinden itibaren İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

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Filistin - İsrail Çatışması İsrail Mescid-i Aksa Ömer Çelik
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