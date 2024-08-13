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Gündem
TRT Haber 13.08.2024 18:19

Dışişleri: Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtma

Dışişleri Bakanlığı, "Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlenmesi tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri: Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtma

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli radikal grupların Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa’ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs’ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır. Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

İsrail Hükümetinin Gazze’de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir."

İşgalci israilliler Mescid-i Aksa'ya baksın düzenledi
İşgalci israilliler Mescid-i Aksa'ya baksın düzenledi

Mescid-i Aksa'ya baskın

Sabah saatlerinden itibaren İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Filistin - İsrail Çatışması İsrail Mescid-i Aksa
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