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Gündem
TRT Haber 13.08.2024 18:37

Fidan, Katar ve Mısırlı mevkidaşları ile 'işgalcilerin Mescid-i Aksa baskını'nı görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmelerde, radikal İsrailliler tarafından Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı, Gazze’deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Fidan, Katar ve Mısırlı mevkidaşları ile 'işgalcilerin Mescid-i Aksa baskını'nı görüştü

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre,  Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile iki ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, radikal İsrailliler tarafından Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı, Gazze’deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İşgalci israilliler Mescid-i Aksa'ya baksın düzenledi
İşgalci israilliler Mescid-i Aksa'ya baksın düzenledi

Mescid-i Aksa'ya baskın

Sabah saatlerinden itibaren İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

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