Açık 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.06.2025 11:06

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de sivil bölgeleri hedef almaya devam eden İsrail ordusu, Gazze kentinin güney ve doğu kesimlerine, özellikle Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yönelik hava saldırılarını ve topçu atışlarını yoğunlaştırdı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde saldırı tehdidinde bulunduğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 4 okulu hedef aldı.

Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinden bir kaynak, AA muhabirine, İsrail ordusunun dronlarla Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 5 Filistinlinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Aynı kaynak, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde Filistinlileri hedef alması sonucu yaşamını yitiren 4 Filistinlinin cenazesi ve çok sayıda yaralının da hastaneye ulaştırıldığını aktardı.

El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamada da İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi ile 23 yaralının hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu Mevasi bölgesini hedef aldı. Söz konusu saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştıran ve insani yardım girişini kısıtlayan İsrail, sık sık kendi güdümündeki yardım noktalarına yiyecek bulma umuduyla yönelen Filistinlileri hedef alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 500 Filistinli hayatını kaybetti, 133 bin 419 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 89 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 13 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Hindistan'daki uçak kazası soruşturmasında "sabotaj" ihtimali de değerlendiriliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
Uzaktan eğitim kurslarından yaklaşık 3 milyon kişi yararlandı
11:05
Hindistan'daki uçak kazası soruşturmasında "sabotaj" ihtimali de değerlendiriliyor
11:10
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü
11:08
Bakan Yumaklı: Yapay zekayı en üst düzeyde kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
11:19
Bakan Yumaklı: 3 günde 263 yangına müdahale edildi
10:40
Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere teşekkür mesajı
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
FOTO FOKUS
Bir can için ateşe koştular, engelli vatandaşı böyle kurtardılar
Bir can için ateşe koştular, engelli vatandaşı böyle kurtardılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ