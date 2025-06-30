Açık 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 30.06.2025 09:26

ABD'de itfaiyecilere keskin nişancı saldırdı

ABD’de bir yangın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerine keskin nişancı saldırdı. Saldırıda 2 itfaiyeci hayatını kaybetti, biri ise ağır yaralandı.

ABD'de itfaiyecilere keskin nişancı saldırdı

ABD’nin Idaho eyaletinde, bir orman yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri silahlı saldırıya uğradı. Keskin nişancı saldırısında 2 itfaiyeci hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı.

Yetkililer, yangının özellikle itfaiyecileri hedef almak için çıkarıldığını değerlendiriyor. Kootenai County Şerifi, saldırının “kasıtlı bir pusu” olduğunu belirtti.

Saldırgan, olay yerine yakın bir ormanlık alanda, yanında silahıyla birlikte ölü bulundu. Yangın ise bölgede hâlâ kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Olayla ilgili FBI soruşturma başlattı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Ağaç gibi nefes alan malzeme: Canlı yapı karbonu havadan çekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:37
Akhisar'daki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor
09:01
Fuat Sezgin'in koleksiyonu dijital erişime açılıyor
08:23
Dolandırıcı organize suç örgütlerine operasyon: 230 şüpheli yakalandı
09:17
İzmir'deki yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor
07:55
Ağaç gibi nefes alan malzeme: Canlı yapı karbonu havadan çekiyor
07:47
Sanayi tesisleri çevresel performanslarına göre belgelendirilecek
İsrail saldırısında Yafa Okulu tamamen yıkıldı
İsrail saldırısında Yafa Okulu tamamen yıkıldı
FOTO FOKUS
Kırgız Türkleri Yozgat’ta buluştu
Kırgız Türkleri Yozgat’ta buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ