ABD'de itfaiyecilere keskin nişancı saldırdı

ABD’nin Idaho eyaletinde, bir orman yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri silahlı saldırıya uğradı. Keskin nişancı saldırısında 2 itfaiyeci hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı.

Yetkililer, yangının özellikle itfaiyecileri hedef almak için çıkarıldığını değerlendiriyor. Kootenai County Şerifi, saldırının “kasıtlı bir pusu” olduğunu belirtti.

Saldırgan, olay yerine yakın bir ormanlık alanda, yanında silahıyla birlikte ölü bulundu. Yangın ise bölgede hâlâ kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Olayla ilgili FBI soruşturma başlattı.