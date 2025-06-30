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Dünya
Independent 30.06.2025 07:40

Bilim insanları pirinç yufkasından robot yaptı

Bilim insanları pirinç yufkasından nasıl robot yapılacağını keşfederek robotik uygulamalarda yepyeni olanakların önünü açtı.

Bilim insanları pirinç yufkasından robot yaptı

Bristol Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Vietnam mutfağında sıkça kullanılan pirinç yufkasının, yumuşak robotik alanında devrim yaratabilecek bir malzeme olabileceğini ortaya koydu.

Fen ve Mühendislik Fakültesi’nden araştırmacılar, pirinç yufkasının esnekliğiyle silikon kadar güçlü olduğunu, ayrıca doğada çözünebilir, toksik olmayan ve hatta yenebilir yapısıyla çevre dostu bir alternatif sunduğunu belirtti.

Araştırmanın başyazarı Christine Braganza, “Bu çalışma, herkesin kendi evinde sürdürülebilir şekilde yumuşak robotik deneyleri yapmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda bilimsel yaratıcılığı destekleyen, erişilebilir bir malzeme öneriyoruz” dedi.

Tarımdan aşçılığa, geniş bir kullanım alanı

Ekip, bu malzemenin yalnızca bilimsel deneylerde değil; tarımda, ormanlaştırma projelerinde ve hatta aşçılıkta da farklı şekillerde kullanılabileceğini belirtiyor. Pirinç yufkasından yapılan robot parçaları, ulaşılması zor bölgelerde tohumlama gibi işlemleri gerçekleştirmek için umut verici bir alternatif sunabilir.

Araştırmacılar, şimdi de bu malzemeden kendi kendine hareket edebilen bir robot üretmeyi hedefliyor.

Yumuşak robotik hızla gelişiyor

Son yıllarda büyük ilerlemeler kaydeden yumuşak robotik teknolojileri; biyotıp, nükleer tesislerin devreden çıkarılması ve uzay keşifleri gibi birçok alanda kullanılmaya başlandı. Bu sistemlerde kullanılan özel malzemeler sayesinde robotlar zorlu ortamlara daha kolay uyum sağlıyor, bazı durumlarda ise hasar gördüklerinde kendilerini onarabiliyorlar.

Geçtiğimiz ay Edinburgh Üniversitesi’nde geliştirilen ve 3 boyutlu yazıcıdan çıkar çıkmaz yürüyebilen 4 ayaklı bir yumuşak robot da bu alandaki potansiyeli gözler önüne sermişti.

Pirinç yufkasıyla geliştirilen yeni robotik sistem, “Biyolojik olarak Parçalanabilen Yumuşak Robotik Aktüatörlerin Sürdürülebilir Üretimi” başlıklı makaleyle 2027 IEEE 8. Uluslararası Yumuşak Robotik Konferansı’nda sunuldu.

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