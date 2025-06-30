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Dünya
CBS News 30.06.2025 06:45

Ölen annesinin yanında günlerce yalnız kalan bebek kurtarıldı

ABD'nin Phoenix kentinde bir bebeğin annesinin ölümünün ardından günlerce yanında yalnız kaldığı tespit edildi. Polis, ihbar üzerine gittiği evdeki bebeği kurtardı.

Ölen annesinin yanında günlerce yalnız kalan bebek kurtarıldı

ABD’nin Arizona eyaletinde polis, annesinin ölümünün ardından günlerce onunla yalnız kalan bir bebeği kurtardı.

CBS News haber kanalının haberine göre, yetkililer, mayıs ayında yaşanan olay hakkında cuma günü açıklama yaptı. Phoenix polisi, 14 Mayıs tarihinde kadının komşusundan bir ihbar alındığını, komşunun yakın zaman önce doğum yapan komşusundan günlerdir haber alamadığını anlattığını aktardı. Polis, bunun üzerine kadının yaşadığı apartmana gitti.

Phoenix Polis Departmanı’nın paylaştığı vücut kamerası görüntülerinde polis memurlarının dairenin kilitli olmayan penceresinden içeri baktığı görüldü. Polisler, bu sırada yerde bir kadının yattığını gördü.

Bunun üzerine daireye giren polis memurları, yatakta yatan ve gözle görülür bir biçimde zayıflamış ve güçsüz kalmış bir bebeği kurtardı. Kamera görüntülerinde polis memurlarından birinin bebeği dikkatlice pusete koyduğu, ardından bebeği bir başka polise teslim ettiği de görüldü.

Polisin açıklamasına göre, Phoenix İtfaiyesi personeli, bebeği tedavi için hastaneye kaldırdı. Polis, bebeğin tamamen iyileşmesinin beklendiğini bildirdi.

Maricopa County Adli Tıp Kurumu annenin ölüm sebebini araştırırken, ölü bulunan kadının ismi kamuoyu ile paylaşılmadı.  

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