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Dünya
AA 30.06.2025 06:42

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler yüzlerce ağacı söktü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkikya'nın doğusundaki Azzun beldesindeki 100 zeytin fidanını, 80 zeytin ve narenciye ağacını söktü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler yüzlerce ağacı söktü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin toprakları gasbedilerek inşa edilen Ma'ale Shomron'dan gelen bir grup İsrailli, Kalkikya'nın doğusundaki Azzun beldesinde Filistinli Mahmud Rıdvan’a ait 100 zeytin fidanını, ayrıca Radi Rıdvan’a ait 80 zeytin ve narenciye ağacını söktü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bölgedeki tarım ekipmanlarını çaldı ve su şebekesini tahrip etti.

Bu saldırının ilk olmadığı, aynı bölgede Filistinlilerin arazilerine yönelik saldırıların tekrarlandığı aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Mayıs ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine karşı 415 saldırı düzenledi.

Gazze’deki saldırılara eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria genelindeki saldırılarını da yoğunlaştırdı. Filistin resmi verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten beri bu saldırılarda en az 986 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

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