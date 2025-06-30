Filistin: İsrail saldırıları, Gazze'deki telekomünikasyon ağının yüzde 74'ünü yok etti

Filistin Telekomünikasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Huda el-Vahidi, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) Cenevre'de düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında konuştu.

Vahidi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 580 hücre kulesi ile fiber ağların yıkıldığını ve böylece telekomünikasyon ağının yüzde 74'ünün tahrip edildiğini dile getirdi.

Vahidi, halihazırdaki maddi zararın 164 milyon dolar, gelecek 5 yıl için beklenen zararın ise 736 milyon dolar olarak tahmin edildiğini söyledi.

Gazze'deki dijital altyapının sürekli kötüye gittiğini kaydeden Vahidi, BM'nin 2024'te aldığı ve Filistin Telekomünikasyon sektörünün yeniden inşasını öngören kararının uygulanması çağrısı yaptı.

Batı Şeria'daki duruma da değinen Vahidi, İsrail ordusunun baskın ve saldırılarının bu sektörde meydana getirdiği zararın 215 milyon dolar olarak tahmin edildiğini ifade etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız saldırıları, yalnızca sivilleri hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin iletişim altyapısını da kasıtlı olarak çökertiyor.

Son olarak 21 Haziran'da İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iletişim ve internet hizmetinin yeniden kesildiği duyurulmuştu.