Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sivillere ait evleri hedef aldığı bombardımanlarda 2'si çocuk 7 kişi öldü

Müdürlüğün bir başka açıklamasında da İsrail'in Han Yunus'un batısındaki El-Emel Mahallesinde "Faris" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 1 kişinin, Cibaliya Mülteci Kampında "Es-Sehhar" ailesine ait evi bombalaması sonucu da bir kadının öldüğü kaydedildi.

Filistinli sağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre, İsrail topçu birliklerinin yeni Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği yoğun bombardıman ve İsrail askeri araçlarından ateş açılması sonucu bazı Filistinliler yaralandı.

Ayrıca kamptaki Nuseyrat Kız Okulu'nun sınıflarından birine top mermisi düştü ve okuldaki yerinden edilmiş kişilerin yaralanmasına yol açtı.