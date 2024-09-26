Parçalı Bulutlu 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.09.2024 13:37

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sivillere ait evleri hedef aldığı bombardımanlarda 2'si çocuk 7 kişi öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçağının Han Yunus kentinin doğusundaki gümrük kontrol bölgesinde "El-Matari" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 2'si çocuk 5 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda yaralının bulunduğu belirtildi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sivillere ait evleri hedef aldığı bombardımanlarda 2'si çocuk 7 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Müdürlüğün bir başka açıklamasında da İsrail'in Han Yunus'un batısındaki El-Emel Mahallesinde "Faris" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 1 kişinin, Cibaliya Mülteci Kampında "Es-Sehhar" ailesine ait evi bombalaması sonucu da bir kadının öldüğü kaydedildi.

Filistinli sağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre, İsrail topçu birliklerinin yeni Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği yoğun bombardıman ve İsrail askeri araçlarından ateş açılması sonucu bazı Filistinliler yaralandı.

Ayrıca kamptaki Nuseyrat Kız Okulu'nun sınıflarından birine top mermisi düştü ve okuldaki yerinden edilmiş kişilerin yaralanmasına yol açtı.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in kuzeyindeki Akka kentine Lübnan'dan 45 roket fırlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Ticaret Bakanlığı: İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar tümüyle yalandır
13:53
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da 533 sığınma merkezine 70 bin kişi yerleştirildi
13:46
Türk savunma sanayisi İHA ihracatını çeşitlendirecek
13:33
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:32
Katil İsrail'in kuzeyindeki Akka kentine Lübnan'dan 45 roket fırlatıldı
13:31
TAV Havalimanları'na hizmet kalitesi ödülü
Venedik - Bursa rotasının flamingoları
Venedik - Bursa rotasının flamingoları
FOTO FOKUS
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ