Katil İsrail'in kuzeyindeki Akka kentine Lübnan'dan 45 roket fırlatıldı

Açıklamada, roketlerin bazılarının da açık alana düştüğü kaydedildi.

Lübnan'a hava saldırılarının devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail savaş uçaklarının bu sabah, ülkenin çeşitli bölgelerinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen askeri binalar ve silah depoları da dahil olmak üzere pek çok noktayı vurduğu bildirildi.

Hizbullah, İsrail'deki askeri endüstri kompleksini roketlerle hedef aldığını duyurdu

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada "Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma göstermek, Lübnan'ı ve halkını korumak için" savunma sanayi şirketi Rafael'in Hayfa kentinin kuzeyindeki Zvolon bölgesinde yer alan askeri endüstri kompleksinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca İsrail ordusu, Hizbullah'ın savunma sanayi şirketi Rafael'i roketlerle hedef almasının ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'a yeni bir hava harekatı dalgası başlattığını duyurdu.