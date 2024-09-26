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Dünya
AA 26.09.2024 13:30

Katil İsrail'in kuzeyindeki Akka kentine Lübnan'dan 45 roket fırlatıldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan Akka'ya fırlatılan 45 roketten bazılarının savunma sistemlerince önlendiği bildirildi.

Katil İsrail'in kuzeyindeki Akka kentine Lübnan'dan 45 roket fırlatıldı
[Fotograf: Reuters]

Açıklamada, roketlerin bazılarının da açık alana düştüğü kaydedildi.

Lübnan'a hava saldırılarının devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail savaş uçaklarının bu sabah, ülkenin çeşitli bölgelerinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen askeri binalar ve silah depoları da dahil olmak üzere pek çok noktayı vurduğu bildirildi.

Hizbullah, İsrail'deki askeri endüstri kompleksini roketlerle hedef aldığını duyurdu

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada "Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma göstermek, Lübnan'ı ve halkını korumak için" savunma sanayi şirketi Rafael'in Hayfa kentinin kuzeyindeki Zvolon bölgesinde yer alan askeri endüstri kompleksinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca İsrail ordusu, Hizbullah'ın savunma sanayi şirketi Rafael'i roketlerle hedef almasının ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'a yeni bir hava harekatı dalgası başlattığını duyurdu.

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