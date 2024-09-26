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Dünya
AA 26.09.2024 13:22

İsrail’in öldürdüğü 650’den fazla Lübnanlıdan en az 50’si çocuk, 95’i kadın

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının bombardıman başlattığı pazartesi gününden bu yana öldürülen 650 kişiden en az 50'sinin çocuk, 95'inin de kadın olduğunu açıkladı.

İsrail’in öldürdüğü 650’den fazla Lübnanlıdan en az 50’si çocuk, 95’i kadın

İsrail'in 4 gündür ara vermeden sürdürdüğü Lübnan'daki hava saldırılarında 650'i aşan can kayıpları arasında kadın ve çocuk sayısının daha da arttığı belirtiliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında ölen 650 kişiden en az 50'nin çocuk, 95'inin de kadın olduğunu duyurdu.

Sosyal medyada vefat eden çocuklarının fotoğrafını paylaşan Lübnanlılar, "Çocuklarının Gazze'deki çocuklar gibi şehit düştüklerine" dikkati çekti.

İsrail'in 20 Eylül Cuma günü başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında aynı aileden en az 5 çocuk yaşamını yitirmişti.

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, dün İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayını 150 bin olarak vermişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam el-Mevlevi ise İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanlardan 70 bini sığınma merkezlerine yerleştirdiklerini kaydetti.

Evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlılardan binlercesi, çocuklarıyla birlikte kendilerine tahsil edilen okullarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Lübnan semalarında uçuşlarını sürdüren İsrail savaş uçaklarının bombardımanı artıyor.

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