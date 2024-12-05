Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir eve saldırı düzenlendi.

Saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı, sivil savunma ekiplerinin enkazda arama - kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Endonezya Hastanesine düzenlediği saldırıda da 3 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın, 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.