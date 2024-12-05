Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.12.2024 15:34

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir eve saldırı düzenlendi.

Saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı, sivil savunma ekiplerinin enkazda arama - kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Endonezya Hastanesine düzenlediği saldırıda da 3 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın, 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
AA: Rejim karşıtı silahlı gruplar Hama kent merkezinin iç kesimlerine vardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:05
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
17:10
İstanbul'da 4 terör saldırısı engellendi
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı'nı kabul etti
16:33
Hasankeyf Müzesi'ni 11 ayda 25 bin kişi ziyaret etti
15:58
Merkez Bankası rezervleri 157,7 milyar dolara yükseldi
15:38
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı
Venedik'in Murano Adası, tarihi ve renkli yapılarıyla ilgi çekiyor
Venedik'in Murano Adası, tarihi ve renkli yapılarıyla ilgi çekiyor
FOTO FOKUS
"Fermuar sistemi ile yaşama yol ver"
"Fermuar sistemi ile yaşama yol ver"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ