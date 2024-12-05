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Dünya
AA 05.12.2024 15:21

AA: Rejim karşıtı silahlı gruplar Hama kent merkezinin iç kesimlerine vardı

Suriye'nin Hama ilindeki Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine varırken Suriye rejimi güçleriyle çatışmalar sürüyor.

AA: Rejim karşıtı silahlı gruplar Hama kent merkezinin iç kesimlerine vardı
[Fotograf: AA]

Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ilinde ilerliyor.

Kent merkezinin Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçiren rejim karşıtı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine vardı.

Taraflar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

Rejim karşıtı grupların kurduğu "Operasyon Komitesi"nin Komutanı Hasan Abdülğani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hafız Esed'in tanklarla girip yağmaladığı ve katliam yaptığı Hama'ya, bugün biz tanklarla girip halkımıza özgürlüğü getirdik" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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