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Dünya
AA 14.07.2025 12:34

Soykırımcı İsrail'deki aşırılıkçı "Emir 9" örgütü, Ürdün’den Gazze'ye giden yardım tırlarını engelledi

Onlarca fanatik İsrailli, insani yardım taşıyan tırların Ürdün'den İsrail’in sıkı abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ne geçişini engelledi.

Soykırımcı İsrail'deki aşırılıkçı "Emir 9" örgütü, Ürdün’den Gazze'ye giden yardım tırlarını engelledi

İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, aşırılıkçı "Emir 9" örgütüne mensup onlarca İsrailli, Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü üzerinden Gazze’ye giden insani yardım tırlarının önünü kesti.

Israel Hayom gazetesi, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin ailelerinden bazılarının da yardım tırlarının Gazze'ye girişini engellemek için "Emir 9" örgütü üyeleriyle birlikte hareket ettiğini yazdı.

Haberde, söz konusu İsrailli grubun "Bu sadece başlangıç. Önümüzdeki günlerde Hamas'a giden yardım yollarını hedef alacak daha geniş protestolar gelecek." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

⁠"Emir 9" örgütü

İsrail'in güneyindeki "Nevivot" adlı yerleşim biriminde yaşayan aşırılıkçı İsraillilerin başlattığı bu girişim, "Kaçırılan son kişi dönene kadar yardım yok" sloganıyla "Gazze'ye yardım sağlanması için İsrailli esirlerin serbest bırakılması" şartını öne sürüyor.

"Emir 9" örgütü adını, Yedek Hizmet Kanunu içerisinde geçen ve yedek askerlerin İsrail ordusuna derhal alınması talimatını veren 9 numaralı emirden alıyor.

İsrailli aşırılık yanlısı "Emir 9" örgütü, Hamas ile mücadele etmenin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) da "hukuken ortadan kaldırılmasını" istiyor.

"Emir 9", İsrail toplumunun intikam arzusuyla Gazze'deki insani felaketin ağırlaşmasına katkıda bulunan aşırılık yanlısı bir örgüt olarak değerlendiriliyor.

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