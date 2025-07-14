Az Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.07.2025 10:51

Bitcoin'in fiyatı rekor serisine devam ederek, 122 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin'in fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto dostu politikalarının kurumsal şirketlerin talebini artırmasıyla 122 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Bitcoin'in fiyatı rekor serisine devam ederek, 122 bin doların üzerine çıktı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 3,18 artarak, 3 trilyon 800 milyar dolara çıktı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin ise 122 bin doları aşarak cuma günü ulaştığı en yüksek seviyeyi yeniledi. Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,64 yükselerek, saat 10.20 itibarıyla 122 bin 190 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 12,30 düzeyinde oldu.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 2,20'den fazla değer kazanarak, 3 bin 25 dolara yükseldi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin ve son zamanlarda piyasada Bitcoin ticareti kurallarının gevşetilebileceğine dair spekülasyonların artmasının küresel piyasalarda risk iştahını yükselttiğini belirtti.

Trump'ın kripto para yanlısı yaklaşımının da piyasalarda olumlu karşılandığına işaret eden analistler, kripto para yatırımları yapan şirketlerin sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Analistler giderek daha fazla sayıda halka açık şirketin de beklenen fiyat artışlarından faydalanmak için Bitcoin aldığını söyledi.

ETİKETLER
Bitcoin Dolar Altın Borsa ABD FED
Sıradaki Haber
Trump'ın uğradığı suikast girişiminde Gizli Servisin "hayrete düşüren hataları" olduğu belirtildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Okul servislerine kamera takacak firmaların nitelikleri belirlendi
11:42
15 Temmuz davaları tamamlandı: 289 darbe girişimi davasının tümü karara bağlandı
11:24
Emine Erdoğan: Milletimizin birliği, Türkiyemizin yolu açık olsun
11:18
Katil İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti
11:25
Yılın ilk yarısında en fazla "turizm ve otelcilik" elemanı istihdam edildi
11:10
FETÖ soruşturmalarında son 9 yılda 113 bin 837 zanlı tutuklandı
Side'nin begonvilleri
Side'nin begonvilleri
FOTO FOKUS
İngiltere'de yolcu uçağı düştü
İngiltere'de yolcu uçağı düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ