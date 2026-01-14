Açık -4.9ºC Ankara
Dünya
AA 14.01.2026 02:40

ABD'den Nvidia'nın H200 çiplerinin Çin'e ihracatının önünü açabilecek düzenleme

ABD yönetimi, Nvidia'nın H200 çipi ve muadilleri ile daha az gelişmiş yarı iletkenlerin Çin'e ihracatının belirli koşullar altında önünü açabilecek düzenlemeye gitti.

ABD'den Nvidia'nın H200 çiplerinin Çin'e ihracatının önünü açabilecek düzenleme
[Fotograf: Reuters]

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Çin ve Makao'ya belirli yarı iletkenlerin ihracatı için lisans inceleme politikasını revize etti.

Bu kapsamda, Çin ve Makao'ya çip ihracatı için lisans başvurularında "otomatik lisans reddi" yerine, belirli teknik özelliklerin altındaki ürünler için "olaya özel değerlendirme" modeli getirildi.

Böylelikle, ABD'de ilgili çiplerin arzının yeterli olması, ihracatın ABD'de siparişleri veya daha ileri çiplerin üretimini geciktirmemesi, ithalatçıların yeterli güvenlik prosedürlerini karşılaması gibi şartların yerine getirilmesi ve lisans başvurusunun uygun bulunması halinde Nvidia'nın H200 çipi ve muadilleri ile daha az gelişmiş yarı iletkenlerin Çin'e ihraç edilebilmesinin önü açıldı.

ABD Çin
