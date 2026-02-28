Parçalı Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.02.2026 13:48

İran'daki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki güvenlik durumunun hassasiyeti nedeniyle bu ülkede bulunan ve İran'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına yönelik bir güvenlik duyurusu yayımladı.

İran'daki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki son gelişmeler bağlamında İran'daki güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiği belirtilerek, vatandaşlara bir dizi uyarıda bulunuldu.

Duyuruda, İran'da bulunan Türk vatandaşlarının güvenli bölgelerde kalmaları, askeri alan ve binalardan uzak durmaları ve acil durumlar dışında dışarı çıkmaktan imtina etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, İran'a seyahat etmeyi planlayan vatandaşların, acil durumlar haricinde bu seyahatlerini ertelemeleri istendi.

Sınır kapıları açık

Büyükelçilik, Türkiye ile İran arasındaki kara sınır kapılarına ilişkin de bilgi vererek, "Esendere, Kapıköy ve Gürbulak kara sınır kapıları açık olup, vatandaşlarımızın kara yoluyla ülkemize intikal etmesi mümkündür." ifadesini kullandı.

Gelişmelere dair duyuruların, Dışişleri Bakanlığı ile İran'daki temsilciliklerin resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Acil durum iletişim numaraları paylaşıldı

Vatandaşların acil durumlarda ulaşabilecekleri hatlar ve temsilcilik bilgileri ise şu şekilde paylaşıldı:
Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29
Tahran Büyükelçiliği: +98 912 130 22 58 (embassy.tehran@mfa.gov.tr)
Tebriz Başkonsolosluğu: +98 910 269 28 77 (consulate.tebriz@mfa.gov.tr)
Urumiye Başkonsolosluğu: +98 910 268 20 99 (consulate.urmia@mfa.gov.tr)
Meşhed Başkonsolosluğu: +98 900 474 17 07 (consulate.mashhad@mfa.gov.tr)

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
DMM'den "sınırda kaçak geçiş" iddialarına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camii ibadete açıldı
14:46
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den ara tatil açıklaması
14:44
Hamas, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı
14:41
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 95'e yükseldi
14:19
İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi: Bankalar hizmet vermeye devam edecek
14:50
İran'a yönelik saldırıların ardından 40 öğrenci hayatını kaybetti
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ