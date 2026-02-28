Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
AA 28.02.2026 15:08

Katar Savunma Bakanlığı: Ülkeye yönelik üçüncü saldırı dalgası başarıyla püskürtüldü

Katar Savunma Bakanlığı, ülkedeki üçüncü saldırı dalgasının yüksek hazırlık, güvenlik ve koordinasyon sayesinde başarıyla engellendiğini açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı: Ülkeye yönelik üçüncü saldırı dalgası başarıyla püskürtüldü

Savunma Bakanlığı, İran’ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme başlatmasının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, ülkeyi hedef alan üçüncü saldırı dalgasının tespit edilmesinin ardından önceden belirlenen operasyon planı çerçevesinde müdahale edildiği ve tüm füzelerin Katar topraklarına ulaşmadan etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ülke güvenliğini korumak ve dış tehditleri kararlılıkla önlemek için tüm imkanlara sahip olduğu vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, vatandaşları, ülkedeki sakinleri ve ziyaretçileri resmi güvenlik talimatlarına uymaya, söylentilere itibar etmemeye ve yalnızca resmi kaynaklardan bilgi almaya çağırdı.

Yetkililer, güvenlik durumunun tamamen kontrol altında olduğunu belirterek, ülkenin istikrarının sürdüğünü yineledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Katar ABD İran İsrail
