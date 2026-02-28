Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
AA 28.02.2026 14:30

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 95'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 95'e ulaştı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 95'e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 9 ölü ve 19 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 628 kişinin öldürüldüğü, 1686 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 735 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 95'e, yaralı sayısının 171 bin 784'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
