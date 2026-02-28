Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
Dünya
AA 28.02.2026 15:16

İran: Casuslar ve ABD-İsrail lehine faaliyette bulunanlar en ağır şekilde cezalandırılacak

İran Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkede casusluk yapan ve bu süreçte ABD-İsrail saldırılarına yarayacak faaliyetlerde bulunanların en ağır şekilde cezalandırılacağını duyurdu.

İran: Casuslar ve ABD-İsrail lehine faaliyette bulunanlar en ağır şekilde cezalandırılacak

Tesnim haber Ajansı, Konsey tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Her türlü casusluk ve bu süreçte cinayetkarların (ABD-İsrail) lehine faaliyetlerde bulunan kişiler en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların, şüpheli durumlar gözlemlendiğinde, İran İstihbarat Bakanlığı "113 hattı" veya Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı "114 hattı" ile iletişime geçmeleri istendi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İran ABD İsrail
Katar Savunma Bakanlığı: Ülkeye yönelik üçüncü saldırı dalgası başarıyla püskürtüldü
İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
