Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2026 15:06

İsrail, İran'ın batısına düzenlediği saldırılarda yüzlerce askeri hedefi vurduğunu iddia etti

İsrail ordusu, İran'ın batısına düzenledikleri saldırılarda yüzlerce askeri hedefi vurduğunu öne sürdü.

İsrail, İran'ın batısına düzenlediği saldırılarda yüzlerce askeri hedefi vurduğunu iddia etti

Ordudan yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş jetleri İran'ın batısına yönelik saldırılarında füze rampaları dahil yüzlerce askeri hedefi vurdu.

İsrail ordusu ayrıca söz konusu hava saldırılarının görüntülerini de paylaştı.

İsrail, İran'ın batısında geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini, saldırı yapılan noktaların Tahran yönetimine ait askeri hedefler olduğunu ileri sürmüştü.

Öte yandan ordudan yapılan ayrı bir açıklamada, İran'ın gerçekleştirdiği yeni füze saldırısının ardından vatandaşların şimdilik sığınaklardan çıkmasına izin verildiği ancak yakınlarında bulunmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

ETİKETLER
İran İsrail ABD
Sıradaki Haber
Hamas, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 20'den fazla kent hedef alındı
16:08
Fransa BMGK'yi acil toplantıya çağırdı
16:12
İran medyası: Filistin meydanında toplanan İranlılar, ABD-İsrail saldırılarını protesto ediyor
16:00
İran: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir
15:56
SANA: İran’dan fırlatılan bir füzenin Suriye'nin Süveyda iline düşmesi sonucu 4 kişi öldü
16:02
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ