İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi: Bankalar hizmet vermeye devam edecek

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi tarafından yapılan 1 nolu bilgilendirme duyurusunu yayımladı.

ABD-İsrail saldırılarının ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğine yönelik düzenlendiği belirtilen açıklamada, ülkenin günlük işlerin sürdürüleceği, devletin, ülkenin kritik durumunu öngörerek gerekli tüm önlemleri önceden aldığı, halkın hiçbir eksiklikten endişe etmemesi gerektiği vurgulandı.

Temel gıda maddeleri, yakıt ve ilaç stoklarının yeterli olduğu, 24 saat hizmet veren sağlık merkezleri ve nöbetçi eczanelerin faaliyetlerine devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bankalar hizmet vermeye devam edecektir. Halkın rahatlığı için üniversiteler ve okullar geçici olarak tatil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Tüm şikayet ve kırgınlıklara rağmen, yabancı saldırıya karşı bir ve beraberiz"

Halktan sakin ve sabırlı olmalarının istendiği metinde şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz tarihi bir döneme girmiştir. Düşmanlar büyük psikolojik operasyonlar ve kara propagandalar yürütecektir. Bugün, İranlılar için ulusal dayanıklılık sınavıdır. Tüm şikayet ve kırgınlıklara rağmen, yabancı saldırıya karşı bir ve beraberiz. İran Hükümeti, tüm gücüyle ve güçlü silahlı kuvvetlerin yanında ülkemizi savunacağını vurgulamaktadır."

İran Emniyet Genel Komutanlığı (Polis), durumun kontrol altında olduğunu belirterek, vatandaşlara şüpheli bir durum karşısında bilgi vermeleri çağrısında bulunmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücünün (Besic) güvenlik tedbirlerine katkı sağlamak amacıyla mahalle aralarında devriye görevine başladığı duyurulmuştu.