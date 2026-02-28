DMM'den "sınırda kaçak geçiş" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin güncel olmadığı, zamanı ve yeri belirsiz eski çekimler olduğu belirtildi. Görüntülerin, bölgedeki son gelişmelerin ardından kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı.

"Türkiye sınır hattıyla bir bağlantısı bulunmamaktadır"

Açıklamada, paylaşılan görüntülerin Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair hiçbir somut verinin bulunmadığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi;

Bu tür paylaşımlar sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin hudut güvenliği 7/24 esasına dayalı olarak çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlanmaktadır. Asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur.