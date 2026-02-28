Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
Türkiye
AA 28.02.2026 14:46

Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camii ibadete açıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen Fatikli Camii düzenlenen törenle hizmete girdi.

Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camii ibadete açıldı

Altınözü ilçesinde Fatikli Camii, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

Fatikli Camii, rekonstrüksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle yeniden ibadete açıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende, kadim medeniyet mirasını korumanın tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Depremlerin hem modern yapılar hem de tarihi eserler üzerinde ciddi yıkıma yol açtığını hatırlatan Masatlı, afetin ardından yürütülen çalışmalarla yalnızca konut, hastane ve okulların değil, ecdat yadigarı tarihi eserlerin de titizlikle ihya edildiğini kaydetti.

Masatlı, özgün mimari kimliği korunarak ve tarihi dokusuna bağlı kalınarak yeniden inşa edilen Fatikli Camii'nin hayırlı olmasını diledi.

Hatay
