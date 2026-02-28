Ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 303 bin lira ceza

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde gerçekleştirdikleri trafik uygulaması sırasında 16 MA 5622 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle olay yerinden kaçmaya başladı. Ekipler ile şüpheli arasında yaşanan yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından sürücü, motosikleti yolda bırakarak yaya olarak kaçtı ve izini kaybettirdi.

Polis ekiplerince terk edilen araç üzerinde yapılan incelemede, motosikletin Muhammed H'ye ait olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Muhammed H, motosikleti 25 yaşındaki oğlu Abdulgani H'nin kullandığını beyan etti.

Ekipler tarafından yapılan işlemler sonucunda, sürücü Abdulgani H'ye "dur ihtarına uymamak"tan 200 bin lira, "abartı egzoz kullanmak"tan 16 bin lira, "sigortasız ve muayenesiz araç kullanmak"tan 7 bin lira, "ehliyetsiz araç kullanmak"tan 40 bin lira; ruhsat sahibi baba Muhammed H'ye ise 40 bin lira olmak üzere toplam 303 bin lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet, 90 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.