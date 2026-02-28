Duman 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 28.02.2026 12:41

Ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 303 bin lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis denetiminden kaçtıktan sonra motosikletini bırakıp izini kaybettiren ehliyetsiz sürücü ile aracın sahibine toplam 303 bin lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 303 bin lira ceza

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde gerçekleştirdikleri trafik uygulaması sırasında 16 MA 5622 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle olay yerinden kaçmaya başladı. Ekipler ile şüpheli arasında yaşanan yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından sürücü, motosikleti yolda bırakarak yaya olarak kaçtı ve izini kaybettirdi.

Polis ekiplerince terk edilen araç üzerinde yapılan incelemede, motosikletin Muhammed H'ye ait olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Muhammed H, motosikleti 25 yaşındaki oğlu Abdulgani H'nin kullandığını beyan etti.

Ekipler tarafından yapılan işlemler sonucunda, sürücü Abdulgani H'ye "dur ihtarına uymamak"tan 200 bin lira, "abartı egzoz kullanmak"tan 16 bin lira, "sigortasız ve muayenesiz araç kullanmak"tan 7 bin lira, "ehliyetsiz araç kullanmak"tan 40 bin lira; ruhsat sahibi baba Muhammed H'ye ise 40 bin lira olmak üzere toplam 303 bin lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet, 90 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
Trafik Cezası Ehliyet Bursa
Sıradaki Haber
Akademisyenden başörtüsü hakareti iddiasıyla dava
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
İran, BM'yi "ABD- İsrail saldırıları karşısında acil önlem almaya" çağırdı
13:13
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hiçbir vesayet odağı kalmamıştır
13:17
İran'da son durum: Üst düzey İranlı komutanlar ve siyasi yetkililer öldürüldü
13:08
Fransız hava yolu şirketi Air France, Tel Aviv ve Beyrut uçuşlarını iptal etti
13:13
İran: ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır
13:04
İsrail ordusunun 20 bin yedek askeri göreve çağırıldı
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ