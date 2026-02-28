Parçalı Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2026 13:44

Lufthansa, Orta Doğu'daki birçok kente uçuşları askıya aldı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın da buna karşılık vermesinin ardından Orta Doğu'daki birçok kente uçuşları askıya aldığı bildirildi.

Lufthansa, Orta Doğu'daki birçok kente uçuşları askıya aldı

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle Lufthansa Grubu'na bağlı hava yolu şirketlerinin Tel Aviv, Beyrut, Amman, Erbil ve Tahran uçuşlarını 7 Mart'a kadar, Dubai ve Abu Dabi'ye gidiş-dönüş uçuşlarını ise 1 Mart'a kadar askıya aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail, Lübnan, Ürdün, Irak ve İran hava sahalarının 7 Mart'a kadar kullanılmayacağı ifade edildi.

Lufthansa'nın Orta Doğu'daki güvenlik durumunu sürekli izleyip değerlendirdiğine ve yetkililerle yakın temas içinde olduğuna işaret edilen açıklamada, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin öncelik taşıdığı vurgulandı.

Hava yolu şirketinin açıklaması, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın da buna karşılık vermesinin ardından geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken, Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

ETİKETLER
Almanya İran İsrail ABD
Sıradaki Haber
BAE: İran'dan fırlatılan füzeler bir kişinin ölümüne neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camii ibadete açıldı
14:46
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den ara tatil açıklaması
14:44
Hamas, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı
14:41
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 95'e yükseldi
14:19
İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi: Bankalar hizmet vermeye devam edecek
14:50
İran'a yönelik saldırıların ardından 40 öğrenci hayatını kaybetti
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ