Dünya
AA 28.02.2026 13:28

AB: Gerekli olmayan AB personelini bölgeden çekiyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili diplomatik yolları araştırdıklarını, sivillerin korunmasını öncelik alarak gerekli olmayan AB personelini bölgeden çektiklerini duyurdu.

AB: Gerekli olmayan AB personelini bölgeden çekiyoruz

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler tehlikeli." mesajını paylaştı.

Tahran'ın "binlerce insanı öldüren, balistik füze ve nükleer programlarıyla, terör gruplarına verdiği destekle küresel güvenliğe ciddi bir tehdit" oluşturduğunu belirten Kallas, AB'nin İran'a karşı yaptırımlar uyguladığını ve nükleer konu da dahil olmak üzere, diplomatik çözümleri desteklediğini anımsattı.

Kallas, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve bölgedeki diğer bakanlarla görüştüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"AB ayrıca diplomatik yolları araştırmak için Arap ortaklarıyla yakından koordinasyon sağlıyor. Sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukuk önceliğimizdir. Konsolosluk ağımız, AB vatandaşlarının ayrılışlarını kolaylaştırmak için tam olarak çalışıyor. Bölgeden gerekli olmayan AB personeli geri çekiliyor."

Kallas, AB'nin Aspides deniz misyonunun Kızıldeniz'de yüksek alarmda kalmaya devam ettiğini ve deniz koridorunun açık kalmasına yardımcı olmak için hazır beklediğini kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

