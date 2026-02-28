Parçalı Bulutlu 7.4ºC Ankara
Dünya
Al Jazeera, AA 28.02.2026 13:35

İran İsrail'e yeni füze saldırıları başlattı

İsrail ordusu, İran'ın füzelerle yeni misilleme dalgası başlattığını duyurdu. Tel Aviv'den patlama sesleri duyuldu. İsrail genelinde sirenler devreye alındı.

İran İsrail'e yeni füze saldırıları başlattı

İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan füzelerin tespit edilmesinin ardından ülke genelinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

Saldırı tehdidi üzerine savunma sistemleri devreye alınırken, halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla operasyon yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, hava unsurlarının belirlenen tehditleri önlemek ve vurmak üzere stratejik noktalarda faaliyet gösterdiği kaydedildi.

İç Cephe Komutanlığı'ndan güvenlik uyarısı

Ordu tarafından yapılan uyarıda, savunma sistemlerinin "kapalı bir sistem olmadığı", yani her füzenin durdurulmasının garanti edilemeyeceği hatırlatıldı.

Bu nedenle halkın İç Cephe Komutanlığı tarafından yayınlanan güvenlik yönergelerine sıkı sıkıya uymasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

İran İsrail
