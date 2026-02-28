Erzurum, 2004 yılından bu yana en yoğun kar yağışını gördü

Kentte hafta başındaki mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ardından perşembe gecesi başlayan kar, cuma günü şiddetini artırdı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından aralıksız süren yağışla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetre olarak ölçüldü.

Söz konusu miktar, kentte 24 Şubat 2004'te yağan 110 santimetrelik karın ardından son yıllarda bir günde düşen en fazla yağış miktarı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Ömür Demirgüneş, yaptığı açıklamada, soğuk hava dalgasının bölgeyi etkisi altına aldığını belirtti.

Erzurum için daha önce 20 santimetre ve üzeri yağış uyarısında bulunduklarını hatırlatan Demirgüneş, "Şu an şehir merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. En son 2004 yılında 1 metre 10 santimetrelik günlük en yüksek kar yağışı gerçekleşmişti. 2004'ten bu yana kentte bu kadar yoğun bir kar yağışı görülmemişti." ifadelerini kullandı.

"Sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuklar başlayacak"

Kar yağışının cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini aktaran Demirgüneş, yağışın ardından şiddetli ayaz ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

Demirgüneş, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de bu yönde değerlendirmeleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karın kesilmesinden sonra artık dondurucu soğuklar başlayacak. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 ila 20 derecelere kadar düşmesini bekliyoruz. Erzurum bu kar yağışıyla birlikte alışkın olduğu kış şartlarına geri döndü. Bundan sonra soğuklar etkili olacak. Bahar havasının ise mart ayının ortalarına doğru gelmesini bekliyoruz."