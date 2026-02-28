Duman 3ºC Ankara
TRT Haber 28.02.2026 08:44

5 il için "sarı" uyarı: Kar yağışına dikkat

Orda Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'de beklenen karla karışık yağmur ve kar nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

5 il için "sarı" uyarı: Kar yağışına dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman ve Siirt'in güneyi ile Mardin'in doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olmak üzere bu sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Karla karışık yağmur ve yoğun kar beklenen Giresun, Gümüşhane, Ordu, Samsun ve Trabzon için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

