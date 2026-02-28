İsrail, İran'a saldırı başlattı

İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana gelirken, İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia etti.

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı. İran'ın olası misillemesine karşı İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi.

Fars Haber Ajansı, Tahran'da Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesine füze isabet ettiğini bildirdi.

İran basını, İsrail saldırılarında başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerinin hedef alındığını duyurdu.

Trump: Müzakerelerin gidişinden memnun değilim

10 saat önce bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin gidişinden memnun olmadığını söylemişti. İran'la bir savaş istemediğini ve bu yolu diplomasi yoluyla çözmek istediğini yinelemiş fakat, "Müzakerelerin gidişatından memnun değilim, İran iyi müzakere etmiyor." ifadelerini kullanarak saldırıya açık kapı bırakmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri 2003'teki Irak'ın işgalinden bu yana bölgeye en büyük askeri mevcudiyetini konuşlandırdı. Haftalardır bu konuşlanma devam ediyordu.

