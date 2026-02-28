Duman 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 28.02.2026 09:19

İsrail, İran'a saldırı başlattı

İsrail, İran'a karşı 'önleyici bir saldırı' başlattığını duyurdu.

İsrail, İran'a saldırı başlattı
[Fotograf: AA]

İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana gelirken, İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia etti.

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı. İran'ın olası misillemesine karşı İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi.

İsrail, İran'a saldırı başlattı

Fars Haber Ajansı, Tahran'da Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesine füze isabet ettiğini bildirdi.

İran basını, İsrail saldırılarında başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerinin hedef alındığını duyurdu.

Trump: Müzakerelerin gidişinden memnun değilim

10 saat önce bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin gidişinden memnun olmadığını söylemişti. İran'la bir savaş istemediğini ve bu yolu diplomasi yoluyla çözmek istediğini yinelemiş fakat, "Müzakerelerin gidişatından memnun değilim, İran iyi müzakere etmiyor." ifadelerini kullanarak saldırıya açık kapı bırakmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri 2003'teki Irak'ın işgalinden bu yana bölgeye en büyük askeri mevcudiyetini konuşlandırdı. Haftalardır bu konuşlanma devam ediyordu. 

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
İsrail-İran çatışması Son Dakika
Sıradaki Haber
Brezilya'da meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 68'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:42
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu
09:34
Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat
09:00
Büyükçekmece'de 284 kilo uyuşturucu ele geçirildi
08:48
5 il için "sarı" uyarı: Kar yağışına dikkat
09:35
28 Şubat karanlığında hem hayallerini hem bebeğini kaybetti
08:13
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin hayat standartlarını yükseltecek adımları atacağız
TCG Anadolu’da Türk Savunma Sanayisi Fuarı düzenlendi
TCG Anadolu’da Türk Savunma Sanayisi Fuarı düzenlendi
FOTO FOKUS
28 Şubat karanlığında hem hayallerini hem bebeğini kaybetti
28 Şubat karanlığında hem hayallerini hem bebeğini kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ