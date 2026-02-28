ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı

İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana gelirken, İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia etti.

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı. İran'ın olası misillemesine karşı İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi.

Tahran, İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah hedef alındı

İran medyası İsrail'in başkent Tahran'ın yanı sıra Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini de hedef aldığını bildirdi. İran basınına göre İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Tahran yönetimi, saldırıların başlamasının ardından İran hava sahasını tamamen kapattı.

AP: ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dahil oldu

Associated Press'in (AP) haberine göre, ABD, İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara dahil oldu.

AP'ye konuşan ve operasyondan haberdar bir ABD'li yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılara katıldığını aktardı.

The New York Times'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer de ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığını öne sürdü.

İki ABD'li yetkili de CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı saldırılar düzenlediğini söyledi. Yetkililerden biri, saldırıların devam ettiğini belirterek, bunların "küçük bir saldırı olmadığını" iddia etti.

ABD yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"İsrail saldırılarına misillime yapılacak"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin de karşı tarafın elinde olmayacağını belirtti.

Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.

İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak." ifadelerini kullandı.

İranlı üst düzey isimleri hedef aldığı iddia edildi

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarda üst düzey yöneticileri hedef aldığı iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü.

Haberde, İsrail'in İran'a yönelik ikinci bir saldırı dalgası başlattığı bildirilirken İsrail ordu radyosu, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını öne sürdü.

Öte yandan, İsrail saldırıları nedeniyle İran’ın başkenti Tahran'da yeni saldırılar ve patlama sesleri duyuldu.

Saldırı öncesi Trump'ın açıklaması

10 saat önce bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin gidişinden memnun olmadığını söylemişti. İran'la bir savaş istemediğini ve bu yolu diplomasi yoluyla çözmek istediğini yinelemiş fakat, "Müzakerelerin gidişatından memnun değilim, İran iyi müzakere etmiyor." ifadelerini kullanarak saldırıya açık kapı bırakmıştı.

"İran'da savaş operasyonları başlattık"

ABD Başkanı Trump, kısa süre önce paylaştığı video kaydında, "Kısa süre önce ABD İran'da büyük çaplı savaş operasyonları başlattı. Amacımız, İran rejiminden gelen acil tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır. İran'ın nükleer silah elde etmesini engelliyoruz. ABD, bölgedeki ABD personeline yönelik riski en aza indirmek için mümkün olan her adımı attı. İran'ın uzun menzilli füzeler geliştirmesi ABD ve diğer ülkeleri tehdit ediyor. İran, dünyanın bir numaralı terörizm destekçisi devletidir ve yakın zamanda protestolar sırasında on binlerce kendi vatandaşını öldürmüştür. " ifadelerini kullandı.

Tahran'da hastaneler alarm durumuna geçti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından hastanelerin alarm durumuna geçtiğini belirtti.

İran resmi ajanı IRNA'ya konuşan Kermanipur konuya ilişkin bilgi verdi.

Kermanipur, "Patlama seslerinin duyulmasının ardından ambulanslar Tahran’ın merkezi bölgelerine sevk edildi ve hastaneler hazır bekletiliyor. Hastaneler alarm durumuna geçirildi." dedi.

İranlı yetkili olası yaralı sayısı ve bölgelerin netleşmesinin ardından konuya dair bilgi vereceklerini kaydetti.

İran medyası, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail saldırılarından zarar görmediğini duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail saldırılarından zarar görmediği bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynak, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu ve hiçbir sorunu olmadığını aktardı.

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran'da Cumhurbaşkanlığı ofisinin bulunduğu bölgelere saldırı başlatmıştı.

Öte yandan İran'da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle okullar ikinci duyuruya kadar tatil edildi.

İsrail ordusu, İran’dan füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu

İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran'dan füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran misillemesini engellemek için devrede olduğu bildirildi.

İran’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların çaldığı belirtildi.

İsrail halkından resmi duyurulara uyması ve uyarı alınması halinde derhal sığınak veya korunaklı alanlara girilmesi ve ikinci bir duyuruya kadar bu alanlarda kalınması istendi.

İran, İsrail'e onlarca balistik füze ateşledi

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşledi.

İran'da güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla bilinen "Nournews", ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık onlarca balistik füzenin İsrail'e ateşlendiğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...