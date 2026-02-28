Duman 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.02.2026 11:52

Yüksek hızlı şarj istasyonu sayısı 16 bin 650'ye ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda 81 ilde teşviklerle güçlendirmeye çalıştığı elektrikli araç altyapısı çalışmaları kapsamında hızlı şarj istasyonu sayısı, bir yılda yaklaşık 3 katına çıkarak 16 bin 650 oldu.

Yüksek hızlı şarj istasyonu sayısı 16 bin 650'ye ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, ülkedeki elektrikli araç ve şarj altyapısının geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlığa verilen görev doğrultusunda, ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımlar yönetmeliğe eklenerek destek imkanı sağlandı.

Yönetmelik değişikliği sonrasında Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı başvuruya açıldı.

Program kapsamında 81 ilde 1053 hızlı şarj istasyonu kuruldu. İlk çağrının ülkedeki şarj ekosisteminin gelişimine katkısı sebebiyle mevcut altyapının daha da geliştirilmesi ve ülke genelinde eşit erişimin sağlanması, eksik veya yetersiz kalan bölgelerde tamamlayıcı bir şarj altyapısının kurulması amacıyla destek programı ikinci kez açıldı.

Program elektrikli araç ve şarj altyapısı gelişim öngörülerine göre il ve ilçe bazında belirlenen şarj altyapısı ihtiyacının giderilmesine yönelik kurgulandı.

Verilen destek ve teşvikler kapsamında ülke genelinde kurulan elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonu sayısı 2024'te toplam 5 bin 175 iken, geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 3 katına çıkarak 16 bin 650'ye ulaştı.

Elektrikli araç sayısı 200 bine yaklaştı

Öte yandan, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496, hafif ticari araç satışları da yüzde 9,97 yükselerek 283 bin 904 oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'de sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 189 bin 868 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlerine sahip araçlar da dahil edildiğinde, 2025'te elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 17,7'lik pazar payıyla 191 bin 960'a yükseldi.

 

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli ve Milli Teknolojiler Şarj İstasyonu Elektrikli Araç
Sıradaki Haber
Türkiye’de akıllı sayaç dönüşümü 1 Mart'ta başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:13
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hiçbir vesayet odağı kalmamıştır
13:17
İran'da son durum: Üst düzey İranlı komutanlar ve siyasi yetkililer öldürüldü
13:08
Fransız hava yolu şirketi Air France, Tel Aviv ve Beyrut uçuşlarını iptal etti
13:13
İran: ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır
13:04
İsrail ordusunun 20 bin yedek askeri göreve çağırıldı
12:56
Bolivya'da kargo uçağının düşmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ