Parçalı Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2026 13:14

İran, BM'yi "ABD- İsrail saldırıları karşısında acil önlem almaya" çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in saldırılarını, ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin açıkça ihlali şeklinde niteleyerek Birleşmiş Milletlere (BM) acil önlem alma çağrısı yaptı.

İran, BM'yi "ABD- İsrail saldırıları karşısında acil önlem almaya" çağırdı

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in, İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini açıkça ihlal ederek ülkenin çeşitli şehirlerinde savunma altyapıları ve sivil alanları hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu saldırıların, İran ve ABD'nin diplomatik bir sürecin ortasında olduğu bir dönemde gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD ve İsrail’in yeni bir askeri saldırı niyetinde olduklarına ilişkin bilgimiz vardı. Fakat, uluslararası sistem ve tüm dünya ülkeleri için aşikar olması için yeniden müzakerelere başlamıştık. Böylece İran milletinin haklılığını göstermek ve saldırganlık için hiçbir meşru gerekçe olmadığını ortaya koymayı amaçladık."

"Saldırılar BM Sözleşmesinin açık ihlali"

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik hava saldırılarının BM Sözleşmesi'nin ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıya yanıt vermek, BM Sözleşmesi'nin 51. Maddesi uyarınca İran’ın yasal ve meşru hakkıdır. İran Silahlı Kuvvetleri, bu suç teşkil eden saldırıya karşı koymak ve düşmanın kötülüğünü bertaraf etmek için tüm imkan ve kabiliyetlerini kullanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, BM ve BM Güvenlik Konseyi’nin, ABD- İsrail’in İran’a karşı açık askeri saldırısı nedeniyle uluslararası barış ve güvenliğin ihlali konusunda acil önlem alma görevine vurgu yapıldı.

"Bölge ve dünya barışı emsalsiz bşekilde tehdit altında"

Açıklamada, tüm BM üyesi devletlerden, özellikle bölge ve İslam ülkeleri ile Bağlantısızlar Hareketi üyelerinden ve uluslararası barış ve güvenlik konusunda sorumluluk taşıyan tüm ülkelerden bu saldırgan eylemi kararlılıkla kınamaları istendi.

Ayrıca, bölge ve dünya barışı ile güvenliğini emsalsiz biçimde tehdit eden bu saldırıya karşı acil ve kolektif önlem alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, tarihin büyük bir sınav gününün geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İran’ın bütünlüğünü savunmak için her zamankinden daha hazırlıklıyız. İran Silahlı Kuvvetleri saldırganlara güçlü bir karşılık verecektir.

Tarih, İranlıların yabancı saldırılara hiçbir zaman boyun eğmediğini göstermiştir. Bu kez de İran milletinin yanıtı kesin, kararlı ve saldırganları eylemlerinden pişman edecek nitelikte olacaktır." 

ETİKETLER
İran Birleşmiş Milletler ABD İsrail
Sıradaki Haber
İsrail'den 'Üst düzey İranlı komutanlar ve siyasiler öldürüldü' iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Hatay'da yeniden inşa edilen Fatikli Camii ibadete açıldı
14:46
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den ara tatil açıklaması
14:44
Hamas, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı
14:41
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 95'e yükseldi
14:19
İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi: Bankalar hizmet vermeye devam edecek
14:50
İran'a yönelik saldırıların ardından 40 öğrenci hayatını kaybetti
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ