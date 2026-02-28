Duman 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2026 13:06

Fransız hava yolu şirketi Air France, Tel Aviv ve Beyrut uçuşlarını iptal etti

Fransız hava yolu şirketi Air France, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının ardından bugünkü Tel Aviv ve Beyrut uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Fransız hava yolu şirketi Air France, Tel Aviv ve Beyrut uçuşlarını iptal etti

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Air France, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırı başlattığı ve İran’ın da bu saldırılara karşılık verdiği güvenlik ortamında gelecek günlere ait uçuş programını daha sonra açıklayacağını ancak bugün için bazı iptallerin yaşandığını bildirdi.

Şirket, İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Lübnan’ın başkenti Beyrut için planlanan gidiş dönüş uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

Saldırılar nedeniyle İsrail, İran ve Irak hava sahası kapalı durumda.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

ETİKETLER
İsrail İran ABD Fransa
Sıradaki Haber
İran: ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:13
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hiçbir vesayet odağı kalmamıştır
13:17
İran'da son durum: Üst düzey İranlı komutanlar ve siyasi yetkililer öldürüldü
13:13
İran: ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır
13:04
İsrail ordusunun 20 bin yedek askeri göreve çağırıldı
12:56
Bolivya'da kargo uçağının düşmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti
12:55
THY, bazı Orta Doğu ülkelerine yönelik seferlerini iptal etti
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ