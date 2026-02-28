Duman 6.5ºC Ankara
AA 28.02.2026 13:04

İran: ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran’a yönelik İsrail-ABD saldırılarına yardım eden herhangi bir üssün, İran tarafından hedef alınacağını söyledi.

İran: ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır

İran basınında yer alan haberlere göre Şikarçi, İran’a yönelik İsrail-ABD saldırılarına dair açıklamalarda bulundu.

Şikarçi, İsrail ve Amerika'ya “tarihlerinde hiç yaşamadıkları bir ders” vereceklerini söyleyerek, “ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır.” ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

ABD İran İsrail
