AA 28.02.2026 12:42

İranlı yetkili: Bölgedeki tüm Amerikan ve İsrail varlıkları ve çıkarları meşru hedef haline geldi

İranlı üst düzey bir yetkili, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık Orta Doğu'daki tüm Amerikan ve İsrail varlıkları ile çıkarlarının meşru hedef haline geldiğini ve kapsamlı karşılık vereceklerini belirtti.

İranlı yetkili: Bölgedeki tüm Amerikan ve İsrail varlıkları ve çıkarları meşru hedef haline geldi

Al Jazeera'ya konuşan ismi açıklanmayan İranlı üst düzey bir yetkili, "Bölgedeki tüm Amerikan ve İsrail varlıkları ve çıkarları meşru hedef haline geldi. Bu saldırıdan sonra kırmızı çizgi yok ve daha önce düşünülmemiş senaryolar dahil olmak üzere her şey mümkün." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, "Amerika-İsrail ortak saldırısına şaşırmadık ve zaman sınırlaması olmayan kapsamlı bir yanıt veriyoruz." dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

