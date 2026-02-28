Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt'te de patlama sesleri duyuldu

İran; Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ABD güçlerini hedef alan kapsamlı bir saldırı başlattı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve çatışma riski en üst seviyeye çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, İran'dan fırlatılan birkaç füzenin engellenmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti. Bu bilgi, ülkenin devlet haber ajansı tarafından duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri, "bu saldırı, ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" dedi ve "bu tırmanışa karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" ekledi.

Bahreyn'de 5. Filo karargahı vuruldu

Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi, başkent Manama'daki ABD Beşinci Filosu hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurdu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Ulusal İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Başkent Manama'daki ABD'ye ait 5. Filo'nun hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ilgili makamlarca yapılan talimatlara uyulması ve resmi kaynakların bilgilerine itimat edilmesi istendi.

Öte yandan Manamada'daki AA muhabiri de ABD üssüne yeni bir tur saldırı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin önleyici füzelerinin ise ateşlendiğini aktardı.

Katar'da Patriot sistemleri devreye girdi

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan bir füzenin Patriot hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini duyurdu.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den şiddetli patlama sesleri yükseldi. Reuters haber ajansı, şehirdeki sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini bildirdi.

Hava sahaları uçuşlara kapatıldı

Saldırıların ardından Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik gerekçesiyle hava sahalarını tüm uçuşlara kapattı.

Katar hava sahasının kapatılması nedeniyle Katar Havayolları tüm uçuşlarını askıya aldı.

İran Devrim Muhafızları ise daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı operasyonu başlattığını teyit etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a yanıt

Birleşik Arap Emirlikleri, İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarına karşılık verme konusunda "tam hakkını" saklı tuttuğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı, ülke topraklarının balistik füzelerle hedef alındığını resmen doğruladı.

Abu Dabi'de can kaybı ve maddi hasar

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin gönderilen füzelerden birkaçını başarıyla engellediği belirtildi.

Ancak engellenen füzelerden düşen şarapnel parçalarının başkent Abu Dabi'deki bir yerleşim bölgesine isabet ettiği kaydedildi. Olayda Asya uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ve bölgede maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

"Tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası hukuk ihlali"

Saldırıyı en sert şekilde kınayan bakanlık, sivil hedeflerin ve ulusal kurumların hedef alınmasını "korkakça bir eylem" olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu durumun bölge istikrarını baltalayan tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulandı.

Saldırının ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade eden yetkililer, devletin topraklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti.