İran, İsrail'e misilleme saldırısı başlattı

İran'da güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla bilinen "Nournews", ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık onlarca balistik füzenin İsrail'e ateşlendiğini bildirdi.

İkinci dalga füze misillemesi yapıldı

İran basınında yer alan bilgiye göre, İsrail'e yönelik ikinci dalga füze misillemesi yapıldı.

İsrail'de alarmlar çaldı

İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran'dan füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran misillemesini engellemek için devrede olduğu bildirildi.

İran’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların çaldığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurmuş, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." demişti.

Ayrıntılar geliyor...