Dünya
AA 28.02.2026 13:07

İsrail'den 'Üst düzey İranlı komutanlar ve siyasiler öldürüldü' iddiası

Reuters'ın İsrailli bir kaynağa dayandırdığı habere göre, İsrail-ABD saldırıları dalgasında üst düzey İranlı komutanlar ve siyasi yetkililer öldürüldü.

İsrail'den 'Üst düzey İranlı komutanlar ve siyasiler öldürüldü' iddiası

Reuters'e konuşan kaynağa göre,ABD ve İsrail'in düzenlediği bir dizi hava saldırısında İran Devrim Muhafızları'ndan çok sayıda komutan ve siyasi yetkili öldürüldü.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian'ı hedef alan saldırılar düzenledi, ancak saldırıların sonuçları belirsizliğini koruyor.

İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansı, Tahran'ın kuzeyindeki Şemiran bölgesinde bulunan cumhurbaşkanlığı sarayının yakınlarına ve Hamaney'in yerleşkesine yedi füzenin isabet ettiğini duyurdu.

Associated Press haber ajansı da saldırıların Dini Lider'in başkentteki ofislerinin çok yakınındaki noktaları vurduğunu teyit etti.

1989'dan bu yana ülkenin en yetkili ismi

86 yaşındaki İslam alimi Ayetullah Ali Hamaney, İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin vefatının ardından 1989 yılında göreve geldi.

Hamaney, o tarihten bu yana İran'ın en yüksek siyasi ve dini otoritesi olarak devletin tüm stratejik kararlarında son sözü söyleyen isim konumunda bulunuyor.

Gazze İran İsrail-İran çatışması
Fransız hava yolu şirketi Air France, Tel Aviv ve Beyrut uçuşlarını iptal etti
