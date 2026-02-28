Duman 5.6ºC Ankara
TRT Haber 28.02.2026 10:43

Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmalarını ve istihdama katılmalarını desteklemek amacıyla sağlanan 2026 yılı 2. dönem hibe desteği başvurularının başladığını bildirdi.

Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı
[Fotograf: AA]

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dezavantajlı grupların çalışma hayatına katılımını teşvik etmek amacıyla sağlanan yeni hibe desteklerinin ayrıntılarını paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre, girişimci adaylarına verilecek hibe miktarlarında önemli artışlar dikkat çekiyor. 

Bu kapsamda; Engelli vatandaşların kendi işini kurma projelerine 735 bin TL’ye kadar,

Eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurma projelerine ise 550 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek.

Bakanlık, engelli bireylerin istihdam edildiği "Korumalı İşyeri" modellerini de desteklemeye devam ediyor. Korumalı işyeri projeleri için 905 bin TL’ye kadar kuruluş sermayesi desteği sağlanacağı belirtildi.

Ayrıca; İşe Yerleştirme, İşyerine Uyum, Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon, Destekli İstihdam ve Destek Teknolojilerine yönelik projelere ise herhangi bir üst sınır olmaksızın destek verileceği vurgulandı.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada istihdamda fırsat eşitliğine dikkat çekerek, "Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleriyle çalışma hayatına katılmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihi: 13 Mart 2026

Söz konusu desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, projeleriyle birlikte başvurularını yapabilecek. 2026 yılı 2. dönem hibe desteği için son başvuru tarihi 13 Mart 2026 olarak belirlendi.

Adaylar, başvuru süreci ve detaylı bilgiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi internet sitesi (www.csgb.gov.tr) üzerinden ulaşabilecekler.

